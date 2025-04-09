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09 квітня 2025, 04:20

Перед Великоднем дорожчає борошно: скільки платитимуть українці за кілограм

09 квітня 2025, 04:20
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Перед святами традиційно змінюються ціни на продукти. Зокрема, дорожчає борошно, яке використовують на Великдень для випічки

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

З середини минулого року пшеничне борошно вищого ґатунку, яке зазвичай використовують для приготування пасок, дорожчало. Проте з середини лютого до середини березня було різке здешевлення.

Після цього знову настало подорожчання. На початку квітня вартість досягла середньої вартості 25,5 гривні за кілограм. Зараз вартість борошна сягає 31,39 гривні. При цьому подорожчання не зупиняється.

Наприклад, кілограм борошна "Хуторок" вищого ґатунку у відомих мережах супермаркетів коштує так:

  • Сільпо 26,89 гривні за кілограм;
  • Auchan 26,80 гривні за кілограм;
  • Novus 31,39 гривні за кілограм;
  • АТБ 26,80 гривні за кілограм;
  • Епіцентр 26,80 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше фахівці казали про те, що в 2025 році вартість великоднього кошика в Україні буде на 17% дорожче, аніж минулого року. Це буде приблизно 1 124,77 гривень.

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