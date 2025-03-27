14:59  26 березня
На Донеччині командира оштрафували на 17 тис. грн за смерть солдата
17:53  26 березня
Стрілянина в Києві: поліція затримала стрілка
16:59  26 березня
У Чернігові суд виніс вирок чоловіку, який під час хвилини мовчання вигукував "Слава Росії"
UA | RU
UA | RU
27 березня 2025, 03:30

Скільки коштуватиме в Україні Великодній кошик 2025

27 березня 2025, 03:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Уже скоро українці святкуватимуть Великдень. При цьому цінники на популярні продукти змінюються

Про це повідомляє Delo, передає RegioNews.

У 2025 році середня вартість великоднього набору в Україні буде на 17% більше, якщо порівнювати з минулим роком. Це близько 1 124,77 гривень.

Слід зазначити, що для стандартного великоднього кошика обрали 10 яєць, 1 кілограм твердого сиру, 1 кілограм с/в ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону та набір з 3 свічок. Ціни на ці продукти порівняли у 5 популярних українських супермаркетах. Найдешевший варіант кошика склав 950,19 гривень, а найдорожчий - 1 189,73 гривні.

Також зазначається, що середня вартість приготування домашньої паски із 700 грамів борошна, 6 курячих яєць, 180 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, родзинок та 40 грамів дріжджів складе 202 гривні.

Слід зазначити, що в 2025 році українці святкуватимуть Великдень 20 квітня. При цьому важливо зауважити, що через війну навряд чи будуть проводитися багато масових подій у зв'язку зі святом, як це було останні роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни Великдень
Відчутно дорожчає какао: що буде в Україні з шоколадом
26 березня 2025, 03:50
В Україні значно подорожчало масло - які причини
24 березня 2025, 23:30
У фермерів виснажуються запаси картоплі: як це змінило ціни
06 березня 2025, 23:55
Всі новини »
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
На Сумщині прикордонники знищили російську "Герань-2"
27 березня 2025, 03:14
Спроби РФ обманути світ: Україна не порушувала умови "енергетичного перемир'я"
27 березня 2025, 03:00
На Вінниччині за день потонули дві людини
27 березня 2025, 02:39
Атака російських БпЛА на Золочів: постраждали 8 людей, серед них — 4-річна дитина
27 березня 2025, 02:20
У Львові чоловік вбив свого собаку битою
27 березня 2025, 02:03
На Закарпатті внаслідок пожежі загинув чоловік
27 березня 2025, 01:45
Квест за 15 тисяч доларів: 26-річний львів’янин ледь не потонув у Тисі
27 березня 2025, 01:20
На Волині відправили під варту чоловіка, який вдарив поліцейського
27 березня 2025, 01:05
Подвійне вбивство та зґвалтування дитини у Херсоні: правоохоронці встановили зловмисника
27 березня 2025, 00:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Іван Киричевский
Всі блоги »