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Уже скоро українці святкуватимуть Великдень. При цьому цінники на популярні продукти змінюються

Про це повідомляє Delo, передає RegioNews.

У 2025 році середня вартість великоднього набору в Україні буде на 17% більше, якщо порівнювати з минулим роком. Це близько 1 124,77 гривень.

Слід зазначити, що для стандартного великоднього кошика обрали 10 яєць, 1 кілограм твердого сиру, 1 кілограм с/в ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону та набір з 3 свічок. Ціни на ці продукти порівняли у 5 популярних українських супермаркетах. Найдешевший варіант кошика склав 950,19 гривень, а найдорожчий - 1 189,73 гривні.

Також зазначається, що середня вартість приготування домашньої паски із 700 грамів борошна, 6 курячих яєць, 180 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, родзинок та 40 грамів дріжджів складе 202 гривні.

Слід зазначити, що в 2025 році українці святкуватимуть Великдень 20 квітня. При цьому важливо зауважити, що через війну навряд чи будуть проводитися багато масових подій у зв'язку зі святом, як це було останні роки.