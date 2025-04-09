Перед Пасхой дорожает мука: сколько будут платить украинцы за килограмм
Перед праздниками традиционно меняются цены на продукты. В частности, дорожает мука, которую используют на Пасху для выпечки
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
С середины прошлого года пшеничная мука высшего сорта, которую обычно используют для приготовления куличей, дорожала. Однако с середины февраля по середину марта было резкое удешевление.
После этого снова наступило подорожание. В начале апреля стоимость достигла средней стоимости 25,5 гривны за килограмм. Сейчас стоимость муки составляет 31,39 гривны. При этом удорожание не останавливается.
К примеру, килограмм муки "Хуторок" высшего сорта в известных сетях супермаркетов стоит так:
- Сильпо 26,89 гривны за килограмм;
- Auchan 26,80 гривны за килограмм;
- Novus 31,39 гривны за килограмм;
- АТБ 26,80 гривны за килограмм;
- Эпицентр 26,80 гривны за килограмм.
Напомним, ранее специалисты говорили о том, что в 2025 году стоимость пасхальной корзины в Украине будет на 17% дороже, чем в прошлом. Это будет примерно 1124,77 гривен.