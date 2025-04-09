18:42  08 апреля
В Винницкой области ученые обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс
18:58  08 апреля
Температура в Украине завтра опустится до -5 градусов
20:20  08 апреля
На Закарпатье открыли новый пункт пропуска для легковушек: график работы
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 04:20

Перед Пасхой дорожает мука: сколько будут платить украинцы за килограмм

09 апреля 2025, 04:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Перед праздниками традиционно меняются цены на продукты. В частности, дорожает мука, которую используют на Пасху для выпечки

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

С середины прошлого года пшеничная мука высшего сорта, которую обычно используют для приготовления куличей, дорожала. Однако с середины февраля по середину марта было резкое удешевление.

После этого снова наступило подорожание. В начале апреля стоимость достигла средней стоимости 25,5 гривны за килограмм. Сейчас стоимость муки составляет 31,39 гривны. При этом удорожание не останавливается.

К примеру, килограмм муки "Хуторок" высшего сорта в известных сетях супермаркетов стоит так:

  • Сильпо 26,89 гривны за килограмм;
  • Auchan 26,80 гривны за килограмм;
  • Novus 31,39 гривны за килограмм;
  • АТБ 26,80 гривны за килограмм;
  • Эпицентр 26,80 гривны за килограмм.

Напомним, ранее специалисты говорили о том, что в 2025 году стоимость пасхальной корзины в Украине будет на 17% дороже, чем в прошлом. Это будет примерно 1124,77 гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
В Украине подешевел популярный овощ
05 апреля 2025, 03:40
Как в Украине выросли продукты: что подорожало больше, а что меньше
28 марта 2025, 21:43
Ощутимо дорожает какао: что будет в Украине с шоколадом
26 марта 2025, 03:50
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Откладывать по половине зарплаты годами: сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в Киеве
09 апреля 2025, 04:55
За неделю Сухопутные войска сбили почти 170 российских дронов
09 апреля 2025, 04:40
В Одесской области водительница Chevrolet выехала на встречку и врезалась в грузовик: женщина погибла
09 апреля 2025, 04:05
В Крыму оккупанты открыли курсы подготовки детей к мобилизации, – ЦНС
09 апреля 2025, 03:53
В Луганской области за сутки "Тройка" ликвидировала половину батальона оккупантов
09 апреля 2025, 03:35
На Прикарпатье из реки достали тело мужчины
09 апреля 2025, 03:17
Брак онлайн: десятки военных пар воспользовались сервисом в первые часы
09 апреля 2025, 02:50
Пограничники показали, как наносят сокрушительные удары по позициям оккупантов
09 апреля 2025, 02:28
Выплачивал зарплату сыновьям, которые на самом деле были за границей: на Сумщине будут судить директора лицея
09 апреля 2025, 02:06
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »