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Перед праздниками традиционно меняются цены на продукты. В частности, дорожает мука, которую используют на Пасху для выпечки

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

С середины прошлого года пшеничная мука высшего сорта, которую обычно используют для приготовления куличей, дорожала. Однако с середины февраля по середину марта было резкое удешевление.

После этого снова наступило подорожание. В начале апреля стоимость достигла средней стоимости 25,5 гривны за килограмм. Сейчас стоимость муки составляет 31,39 гривны. При этом удорожание не останавливается.

К примеру, килограмм муки "Хуторок" высшего сорта в известных сетях супермаркетов стоит так:

Сильпо 26,89 гривны за килограмм;

Auchan 26,80 гривны за килограмм;

Novus 31,39 гривны за килограмм;

АТБ 26,80 гривны за килограмм;

Эпицентр 26,80 гривны за килограмм.

Напомним, ранее специалисты говорили о том, что в 2025 году стоимость пасхальной корзины в Украине будет на 17% дороже, чем в прошлом. Это будет примерно 1124,77 гривен.