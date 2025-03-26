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У світі дорожчає какао. Це вплине на вартість солодощів в Україні. Або ж виробники можуть замінити какао чимось іншим

Про це повідомляє AgroTer, передає RegioNews.

Українські виробники шоколаду вже стикаються з подорожчанням какао. Зокрема, великі компанії можуть почати використовувати замінники какао-масла, тоді як споживання солодощів у країні продовжує зростати.

"Заміняти какао нічим не планую. Але ходять такі чутки, що якщо ця тенденція продовжиться, то виробники шоколаду будуть шукати альтернативу какао-маслу, так званий еквівалент — замінник із кокосових, пальмових і зернових олій. Та це стосується більше великих виробників, це не крафтова історія", - розповіла експерт у галузі шоколадного виробництва Анна Шкляренко.

Експертка додала, що зростання цін на какао може призвести до підвищення вартості шоколадної продукції. Виробники можуть внести зміни в свої рецепти, але це може вплинути на смак на якість.