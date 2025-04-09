За тиждень Сухопутні війська збили майже 170 російських дронів
За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила 166 засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
- БпЛА "Shahed-131/136" — 94 од.;
- БпЛА "Орлан 10/30" — 7 од.;
- БпЛА "Zala" — 10 од.;
- БпЛА "Supercam" — 21 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 12 од.;
- БпЛА "Привіт-82" та інші — 22 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за тиждень Сили оборони знищили майже 1500 російських БпЛА, які атакували Херсонщину.
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