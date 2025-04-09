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09 апреля 2025, 04:40

За неделю Сухопутные войска сбили почти 170 российских дронов

09 апреля 2025, 04:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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За прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила 166 средств воздушной разведки и нападения РФ

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что через неделю российская армия потеряла:

  • БПЛА "Shahed-131/136" - 94 ед.;
  • БПЛА "Орлан 10/30" - 7 ед;
  • БПЛА "Zala" - 10 ед.;
  • БПЛА "Supercam" - 21 ед.;
  • БПЛА "Ланцет" - 12 ед.;
  • БПЛА "Привет-82" и другие - 22 ед.

"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.

Напомним, за неделю Силы обороны уничтожили почти 1500 российских БпЛА, атаковавших Херсонщину.

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