За неделю Сухопутные войска сбили почти 170 российских дронов
За прошедшую неделю ПВО Сухопутных войск уничтожила 166 средств воздушной разведки и нападения РФ
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что через неделю российская армия потеряла:
- БПЛА "Shahed-131/136" - 94 ед.;
- БПЛА "Орлан 10/30" - 7 ед;
- БПЛА "Zala" - 10 ед.;
- БПЛА "Supercam" - 21 ед.;
- БПЛА "Ланцет" - 12 ед.;
- БПЛА "Привет-82" и другие - 22 ед.
"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.
Напомним, за неделю Силы обороны уничтожили почти 1500 российских БпЛА, атаковавших Херсонщину.
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