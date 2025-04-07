Українські воїни знищили майже 1500 російських дронів, які атакували Херсонщину
Українські бійці продовжують захищати Херсонщину від масованих атак російських безпілотників. За тиждень Сили оборони знищили майже 1500 російських БпЛА
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Впродовж минулого тижня було знищено майже півтори тисячі ворожих дронів, що летіли по громадах нашої області. Вдячний кожному й кожній, хто стоїть на захисті жителів регіону від російського дронового терору", – наголосив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, постраждали пʼятеро мирних мешканців.
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