За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9,5 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 30 березня по 6 квітня, Сили оборони України знищили близько 9 670 окупантів, а також 1 529 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 62 танки;
- 156 бойових броньованих машин;
- 279 артилерійських систем;
- сім РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 522 одиниці автотехніки;
- дві одиниці спецтехніки;
"Також наші захисники знищили 2 ворожі ракети (без врахування роботи ППО в ніч на 06 квітня), щонайменше 497 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.
За добу ЗСУ ліквідували 1350 окупантів, знищили танки, ББМ та артсистеми ворога, — ГенштабВсі новини »
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