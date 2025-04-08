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08 квітня 2025, 00:35

За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9,5 тисяч росіян

08 квітня 2025, 00:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 30 березня по 6 квітня, Сили оборони України знищили близько 9 670 окупантів, а також 1 529 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 62 танки;
  • 156 бойових броньованих машин;
  • 279 артилерійських систем;
  • сім РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 522 одиниці автотехніки;
  • дві одиниці спецтехніки;

"Також наші захисники знищили 2 ворожі ракети (без врахування роботи ППО в ніч на 06 квітня), щонайменше 497 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" підрахували, яку ціну віддає Росія за кожний квадратний кілометр української землі.

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РФ війна військова техніка окупанти ЗСУ втрати росіян Олександр Павлюк
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