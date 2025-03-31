На Рівненщині прикордонники затримали іноземця з гранатою і наркотиками

фото: ДПСУ

У Рівненській області прикордонники зупинили для перевірки авто під керуванням громадянина Азербайджану. Чоловік перевозив наркотичну речовину, муляж гранати та мав заборону перебування в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Під час перевірки документів прикордонники встановили, що іноземець перебуває на території України незаконно. Згодом з’ясувалось, що затриманий двічі притягався до кримінальної відповідальності за порушення у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

Також під час перевірки на його особисті речі спрацювала службова собака натренована на пошук наркотичних речовин. В ході огляду було виявлено речовину сіро-зеленого кольору, а також муляж ручної гранати. Крім того, порушник за зовнішніми ознаками перебував у стані наркотичного сп'яніння.

На місце зупинки транспортного засобу прикордонники викликали співробітників поліції.

Наразі вирішується питання щодо примусового видворення іноземця за межі України.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловіка відправили за ґрати через метамфетамін.