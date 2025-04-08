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Из-за неэффективных решений командиров многие люди были потеряны в битвах, которые не имели смысла с точки зрения военной стратегии, а мобилизация новобранцев провалилась

Как передает RegioNews, об этом медиа-ресурсу "Четвертая власть" сообщил руководитель Радивиловского РТЦК из Ровенской области подполковник Юрий Ковалюк.

По словам Ковалюка, в действительности в украинском войске не все так радужно, как рассказывают командиры и СМИ. По его мнению, большой промах украинского командования был допущен еще в начале полномасштабной войны. Командование не смогло рассчитать человеческий ресурс.

"Понимаете, я сам видел, как оно происходит. Есть такие командиры, что они "ложат" батальонами. Просто с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он намного меньше, чем у москалей, и бездумно ложили батальонами", - говорит военный.

Также глава ТЦК заявил, что своего 22-летнего сына в армию не пустит.

Напомним, в Ровенской области пограничники задержали иностранца с гранатой и наркотиками.