Успешная операция ССО: часть населенного пункта зачищена, враг – взят в плен

фото: Armyinform

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ССО ВС Украины.

В результате бойцы уничтожили живую силу противника, захватили вражескую документацию и взяли одного российского военнослужащего в плен.

Спецоперация проходила при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и тщательного планирования.

Напомним, в начале апреля в Курщине бойцы ССО пленили российских штурмовиков.

В марте бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных под Покровском.

Справка. ССО – это уникальный род войск. Значительная часть данных о его операциях засекречена.

Операторы связи ССО налаживают бесперебойную связь между подразделениями и командованием в любых условиях и создают коммуникационные сети в поле боя.

Они оставляют врага в информационном вакууме, внедряя новейшие технологии в сфере связи.