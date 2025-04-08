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08 апреля 2025, 15:54

Успешная операция ССО: часть населенного пункта зачищена, враг – взят в плен

08 апреля 2025, 15:54
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фото: Armyinform
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Бойцы 4-го полка Сил специальных операций провели успешную операцию по зачистке части населенного пункта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ССО ВС Украины.

В результате бойцы уничтожили живую силу противника, захватили вражескую документацию и взяли одного российского военнослужащего в плен.

Спецоперация проходила при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и тщательного планирования.

Напомним, в начале апреля в Курщине бойцы ССО пленили российских штурмовиков.

В марте бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных под Покровском.

Справка. ССО – это уникальный род войск. Значительная часть данных о его операциях засекречена.

Операторы связи ССО налаживают бесперебойную связь между подразделениями и командованием в любых условиях и создают коммуникационные сети в поле боя.

Они оставляют врага в информационном вакууме, внедряя новейшие технологии в сфере связи.

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