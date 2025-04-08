Успешная операция ССО: часть населенного пункта зачищена, враг – взят в плен
Бойцы 4-го полка Сил специальных операций провели успешную операцию по зачистке части населенного пункта
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ССО ВС Украины.
В результате бойцы уничтожили живую силу противника, захватили вражескую документацию и взяли одного российского военнослужащего в плен.
Спецоперация проходила при поддержке беспилотных авиационных комплексов, артиллерии и тщательного планирования.
Напомним, в начале апреля в Курщине бойцы ССО пленили российских штурмовиков.
В марте бойцы ССО зачистили промышленное здание и пленили девять российских военных под Покровском.
Справка. ССО – это уникальный род войск. Значительная часть данных о его операциях засекречена.
Операторы связи ССО налаживают бесперебойную связь между подразделениями и командованием в любых условиях и создают коммуникационные сети в поле боя.
Они оставляют врага в информационном вакууме, внедряя новейшие технологии в сфере связи.