Спільний секретний штаб України і США: Залужний поділився подробицями

фото: Facebook/Валерій Залужний

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол у Великій Британії Валерій Залужний вперше поділився інформацією про роботу українсько-американського штабу у Вісбадені

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис Валерія Залужного у Facebook.

За його словами, після початку повномасштабної війни військова допомога від партнерів суттєво зросла. Зокрема, з'явилися й нові виклики, пов'язані з доставкою та ремонтом іноземної зброї та техніки.

Так, у квітні 2022 року було створено центр із координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені.

"Згодом ми зрозуміли, що нам потрібен спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні", – розповів колишній головком.

Саме тоді, каже Залужний, і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу.

"Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць", – пояснює дипломат.

Як відомо, наприкінці березня газета New York Times опублікувала велике розслідування про те, що майже три роки Київ і Вашингтон об'єднувало неафішоване партнерство в розвідці, стратегії, плануванні та технологіях

Нагадаємо, на початку березня Валерій Залужний зазначив, що кількість втрат української армії на нинішньому етапі війни з РФ є критичною. Водночас він додав, що Росія також має значні втрати.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 926 310 осіб особового складу.

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