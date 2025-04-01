На Курщині бійці ССО полонили російських штурмовиків

скріншот із відео

Відповідне відео оприлюднив пресцентр ССО, передає RegioNews.

Зазначається, що загарбники планували штурмувати українські позиції та опинилися майже поряд із групою полку ССО "Рейнджер". Спецпризначенці обійшли противника з боку та вступили в бій.

"В результаті злагодженої роботи знищено кількох ворожих військових, які перебували в бліндажі. Також під час вогневого контакту оператори змусили ще двох військових противника здатися в полон та зберегти життя", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні бійці ССО зачистили промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових під Покровськом.