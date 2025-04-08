фото: ДСНС Сумщини

За три роки війни через російські вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних українців, серед них – 18 дітей

Про це повідомив полковник Олег Шуварський, передає RegioNews.

За його словами, загрози від вибухонебезпечних предметів впливають на життя понад 6 млн українців, особливо на деокупованих територіях України.

Шуварський зауважив, що росіяни в багатьох випадках встановлюють міни безсистемно. Зокрема на сільськогосподарських полях, у житлових районах та на дорогах загального користування. 75% інцидентів – саме з мінами.

Найбільш забрудненими залишаються Харківська, Миколаївська та Херсонська області, де сумарно сталось понад 50% всіх інцидентів.

"Особливу небезпеку як при очищенні деокупованих територій від ВНП, так і при виконанні заходів гуманітарного розмінування становлять елементи касетних боєприпасів, через інциденти, пов'язані саме з їх детонацією. Такі боєприпаси є непередбачуваними та вкрай небезпечними. До того ж у багатьох сучасних російських мінах є сейсмічні та магнітні датчики, що значно ускладнює процес їх знешкодження", – розповів він.

Полковник додав, що велика кількість сучасних мін виготовляється в пластиковому корпусі та мають низький вміст металічних елементів, що суттєво ускладнює їх пошук, особливо з використанням міношукачів.

Крім того, відповідно до керівних документів ворога певна кількість мін при суцільному мінуванні територій встановлюється на не вилучення та як міни-пастки, що теж потребує значного часу та відповідних вмінь і практичних навичок для їх знешкодження.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни сапери ДСНС й та Нацполіції очистили від мін та інших вибухонебезпечних предметів понад 2400 квадратних кілометрів території України.