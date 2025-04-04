У Німеччині повідомили, скільки грошей готові виділити на розмінування України

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Німеччина бере активну роль у заходах з розмінування в Україні і готова виділяти на це близько 20 млн євро щороку

Як передає RegioNews, про це Укрінформу повідомила речниця МЗС ФРН.

"Німеччина підтримує Україну в розмінуванні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів з 2015 року, останнім часом виділяючи близько 20 мільйонів євро на рік", - повідомили у дипломатичному відомстві.

У МЗС ФРН зазначили, що хочуть зробити життя людей в Україні безпечнішим.

Через вторгнення РФ Україна стала найбільш замінованою країною у світі, випередивши у цьому сумному показникові Афганістан та Сирію. У 2024 році Світовий банк оцінив вартість розмінування України у $37 млрд.

Раніше у МВС розповіли, скільки українських територій вже вдалося розмінувати.