Росія вбила 616 українських дітей, – Офіс генпрокурора
Станом на 5 квітня більше ніж 2479 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної вторгнення РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 616 дітей загинули та понад 1863 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше дітей постраждали у таких областях: Донецькій – 636, Харківській – 480, Херсонській – 202, Дніпропетровській – 226, Київській – 136, Запорізькій – 170, Миколаївській – 118, Сумській – 115.
Протягом останніх днів:
- 4 квітня внаслідок обстрілу Кривого Рогу загинули 9 дітей: дві дівчинки віком 7 та 15 років та семеро хлопчиків віком 3, 7, 9, 14, 15 та 16 років, травмовані 11 дітей: шість дівчаток віком 8 місяців, 2, 3, 7, 14, 15 років та 5 хлопчиків віком 3 місяці, 4, 8, 11 років.
- 3 квітня внаслідок обстрілу Харкова загинула 12-річна дівчинка та постраждали дві дівчинки віком 12 та 17 років.
- 2 квітня внаслідок обстрілу Кривого Рогу постраждали 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка.
- 2 квітня внаслідок обстрілу Харкова був травмований 10-річний хлопчик.
Нагадаємо, у Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок ворожих ударів 4 квітня.
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