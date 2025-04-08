З окупації – додому: 4-річну дівчинку повернули з ТОТ

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Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення дитина перебувала у бабусі. Їхнє місто опинилося в окупації з перших днів війни.

Через постійні обстріли, перебої з електро- та водопостачанням, а також постійну загрозу депортації дівчинки, дитинство перетворилось на боротьбу за виживання, зазначив глава ОП.

"Батько, який перебував на підконтрольній території, неодноразово намагався самостійно евакуювати доньку, але безрезультатно. Завдяки допомозі Української мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут та організувати рятувальну місію. Сьогодні дитина вже вдома зі своїм батьком", – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, в лютому в Україну вдалося повернути 21-річну дівчину, яка провела під окупацією все підліткове життя.

Окрім того, з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію чотирьох дітей. З російської окупації врятували дівчинку та трьох хлопчиків. Це діти віком від 10 до 17 років.