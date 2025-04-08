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Еще одного украинского ребенка удалось вернуть с временно оккупированной территории

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения ребенок находился у бабушки. Их город оказался в оккупации с первых дней войны.

Из-за постоянных обстрелов, перебоев с электро- и водоснабжением, а также постоянной угрозы депортации девочки, детство превратилось в борьбу за выживание, отметил глава ОП.

"Находившийся на подконтрольной территории отец неоднократно пытался самостоятельно эвакуировать дочь, но безрезультатно. Благодаря помощи Украинской сети за права ребенка удалось найти безопасный маршрут и организовать спасательную миссию. Сегодня ребенок уже дома со своим отцом", - подытожил Ермак.

Напомним, в феврале в Украину удалось вернуть 21-летнюю девушку, проведшую под оккупацией всю подростковую жизнь.

Кроме того, из временно оккупированной части Херсона на подконтрольную Украине территорию четырех детей. Из российской оккупации спасли девочку и троих мальчиков . Это дети от 10 до 17 лет.