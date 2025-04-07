Медики намагаються врятувати 4-річного хлопчика, пораненого внаслідок удару по Кривому Рогу

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У лікарні намагаються врятувати життя 4-річного хлопчика, який отримав важкі травми внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу в п’ятницю, 4 квітня. Дитину перевезли в лікарню Дніпра

Про це журналістам Укрінформ повідомив завідувач відділенням інтенсивної терапії регіонального медцентру родинного здоров'я у місті Дніпрі Сергій Єгоров, передає RegioNews.

За його словами, хлопчик, на жаль, перебуває у важкому стані. У дитини дуже велика травма, проникаюче поранення черевної порожнини з ураженням жовчного міхура, печінки, селезінки, кишківника та шлунку.

"Повторно була проведена ще одна операція, але стан ще нестабільний, він важкий, потребує проведення інтенсивної терапії. Ймовірно, в подальшому необхідно буде оперативне втручання. Він на апараті штучної вентиляції легень, самостійно дихати поки не може. Намагаємось врятувати життя дитини", - зазначив Єгоров.

Як повідомлялось, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули дев'ятеро дітей та 11 дорослих.

Нагадаємо, росіяни обстріляли громаду на Дніпропетровщині: постраждала жінка та дитина.