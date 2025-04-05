фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины сбили 51 вражеский беспилотник, еще 31 вражеский БпЛА – локационно потерян

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 5 апреля (с 21:00 4 апреля) российская армия атаковала Украину 92-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 51 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.

31 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Киевщина и Житомирщина.

Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".

В результате вражеских атак погибли 19 человек, 9 из них – дети. Пострадали 68 гражданских.

В Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявили Днями траура по погибшим в результате вражеских ударов.