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02 апреля 2025, 18:22

Эксперт назвала две ключевые проблемы, на которые жалуются в ВСУ

02 апреля 2025, 18:22
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фото: иллюстративное
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Уполномоченная по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова назвала две проблемы, с которыми ей приходится бороться в армии

Как сообщает RegioNews, об этом она рассказала в интервью Армия TV.

"Командиры врут, данные искажаются, а это приводит к катастрофам. Вторая беда — когда боец, рискуя жизнью, не чувствует себя достойно из-за отношения начальства или общества", — говорит эксперт.

При этом Решетилова выразила сомнение в том, удастся ли сломать старую систему.

Отметим, военные и члены их семей могут направлять обращение по официальному электронному адресу уполномоченного Президента по защите прав военнослужащих и членов их семей.

Ранее стало известно, сколько бывших осужденных пополнили ряды ВСУ.

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