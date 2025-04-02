Правоохранителей начали добавлять в чат ОСМД, чтобы искать нарушителей и уклонистов
Отдельные главы ОСМД обратились к правоохранителям с просьбой мониторить домовые чаты
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.
В Украине вводят нововведения — к чатам ОСМД присоединили учетные записи полицейских, которые смогут реагировать на сообщения о нарушителях и нарушениях законодательства. В том числе и мобилизационного.
По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Яны Ермоленко, такие мероприятия есть в Белоцерковском районе Киевской области. По ее словам, об этом попросили сами главы ОСМД.
Новость о присутствии полицейских в чатах ОСМД вызвала оживленные дискуссии в социальных сетях. Одни из пользователей сначала предположили, что такого не может быть, некоторые одобрили такую инициативу, мол, законопослушным гражданам нечего бояться, а часть корреспондентов выразила свое возмущение такой инициативой.
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