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02 апреля 2025, 14:55

Правоохранителей начали добавлять в чат ОСМД, чтобы искать нарушителей и уклонистов

02 апреля 2025, 14:55
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фото: kyivvlada.com.ua
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Отдельные главы ОСМД обратились к правоохранителям с просьбой мониторить домовые чаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ТСН.

В Украине вводят нововведения — к чатам ОСМД присоединили учетные записи полицейских, которые смогут реагировать на сообщения о нарушителях и нарушениях законодательства. В том числе и мобилизационного.

По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Яны Ермоленко, такие мероприятия есть в Белоцерковском районе Киевской области. По ее словам, об этом попросили сами главы ОСМД.

Новость о присутствии полицейских в чатах ОСМД вызвала оживленные дискуссии в социальных сетях. Одни из пользователей сначала предположили, что такого не может быть, некоторые одобрили такую инициативу, мол, законопослушным гражданам нечего бояться, а часть корреспондентов выразила свое возмущение такой инициативой.

Ранее стало известно, сколько бывших осужденных пополнили ряды ВСУ.

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