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02 квітня 2025, 10:40

Український бізнес закликав народних депутатів прибрати пільги для китайських маркетплейсів

02 квітня 2025, 10:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Експерти Економічної експертної платформи та бізнес асоціації, члени Української Ради Бізнесу закликали Парламент якнайшвидше провести реформу митниці та позбавити податкових пільг китайські маркетплейси

Про це повідомив фахівець ЕЕП Мирослав Лаба під час конференції "Детінізація роздрібної торгівлі та антиконтрабанда: зміна трендів", організованої Українською Радою Бізнесу, передає RegioNews.

Для цього потрібно ухвалити законопроєкти № 12429 та № 12430 щодо запровадження моделі One stop shop в оподаткування міжнародних посилок. Для повноцінної реформи необхідно також імплементувати закон № 3977-IX про повне перезавантаження Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів та забезпечити якісні KPI для ДПС та ДМС, спрямовані на зменшення тіньової частки економіки.

"Позбавлення ПДВ товарів, що отримують громадяни України з іноземних маркетплейсів, вартістю до 150 євро – одна з найбільш шкідливих пільг, яка викривляє конкуренцію та є масштбаним інструментом уникнення оподаткування", – зазначив Мирослав Лаба.

Тільки в 2025 році державний бюджет України недоотримає 17 млрд грн від схеми з міжнародними посилками.

Бізнес та експерти пропонують запровадити європейську модель регулювання One stop shop, яка передбачає, що ПДВ сплачуватиме безпосередньо маркетплейс, через який здійснюється продаж товару. В цьому випадку відсутнє додаткове навантаження на покупця, митницю і поштових операторів.

Експертка Growford Institute Тетяна Кощук розкрила масштаби цієї проблеми. За даними дослідження Growford Institute, кількість посилок у 2023-2024 роках зросла з 51,98 млн до 73,36 млн штук. "99% усіх відправлень надходять в Україну без сплати ПДВ та мита. Багато фізичних осіб використовують це для підприємницької діяльності. Це дискримінація сумлінних платників податків та втрата доходів бюджету – у 2024 році на суму 12,8 млрд грн. У 2025 році недонадходження до держбюджету оцінюються експертами у 17 млрд грн за рік. Це постійно зростаючі збитки та збільшення частки товарів китайського походження", – зазначила Тетяна Кощук.

"Китайські маркетплейси в моделі One stop shop стануть податковими агентами і сплачуватимуть податки в бюджет України. Вони призначатимуть тут або посередника, або представника, і додадуть на своєму сайті ПДВ. І ні митниця, ні поштові оператори, ні споживачі в плані адміністрування не помітять нічого. Зміниться тільки те, що будуть додані ці 20%, які потім будуть перераховувати в державний бюджет", – пояснила експертка.

Найбільше українці за кордоном замовляють косметику, одяг, взуття, іграшки, товари для дому, аксесуари - все це виробляється в Україні.

"Ми як бізнес наполягаємо на тому, що цей механізм, який буде створений, має бути мінімально помітним для споживача. Ми не хочемо, щоб митниця зупинилась. І той механізм, який запропонований в законопроєктах, є робочим. Він є таким симбіозом "податку на Google", який вже працює, і тієї системи, яка працює в ЄС", – зазначили представники Американської торгівельної палати.

Нагадаємо, в кінці лютого Українська рада бізнесу закликала владу переглянути програму "Національний кешбек”, оскільки вона виключає підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Раніше фахівці Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду доопрацювати законопроєкт щодо посилення захисту підприємців.

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