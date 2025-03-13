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У Державній податковій службі поділились цікавою статистикою щодо декларацій. Виявилось, що понад 3 тисячі громадян за минулий рік заробили понад мільйон гривень

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає RegioNews.

Протягом січня 3 186 українців прозвітували про отримані в 2024 році доходи понад мільйон гривень. Загальна сума доходів цих громадян - 21,8 мільярда гривень.

Цікаво, що наймолодшому "мільйонеру" в Україні 3,5 року. Гроші дитина отримала у вигляді успадкування (отримання в подарунок). Найстарша "мільйонерка" - це 96-річна жителька Києва: вона задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад мільйон гривень. Серед них:

6 жителів Києва;

4 жителя Київської області;

3 жителі Закарпатської області;

2 жителі Сумської області; Два жителі Львівської області;

По одному жителю з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.

Слід зазначити, що за даними Work.UA - середня зарплата в Україні станом на березень 2025 року становить 23 500 гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, це на 18% більше.