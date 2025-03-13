11:29  13 березня
Мер Венеції нагородив українського військового, який врятував пораненого туриста
11:23  13 березня
У "Резерв+" вже згенерували понад 30 тисяч електронних направлень на ВЛК
11:06  13 березня
Готувала подвійний теракт у Миколаєві: СБУ затримала агентку ФСБ
UA | RU
UA | RU
13 березня 2025, 22:55

Наймолодшому 3 роки: у податковій службі розповіли, скільки серед українців мільйонерів

13 березня 2025, 22:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Державній податковій службі поділились цікавою статистикою щодо декларацій. Виявилось, що понад 3 тисячі громадян за минулий рік заробили понад мільйон гривень

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає RegioNews.

Протягом січня 3 186 українців прозвітували про отримані в 2024 році доходи понад мільйон гривень. Загальна сума доходів цих громадян - 21,8 мільярда гривень.

Цікаво, що наймолодшому "мільйонеру" в Україні 3,5 року. Гроші дитина отримала у вигляді успадкування (отримання в подарунок). Найстарша "мільйонерка" - це 96-річна жителька Києва: вона задекларувала доходи від відчуження цінних паперів.

25 фізичних осіб самостійно задекларували до сплати податкові зобов’язання у сумі понад мільйон гривень. Серед них:

  • 6 жителів Києва;
  • 4 жителя Київської області;
  • 3 жителі Закарпатської області;
  • 2 жителі Сумської області; Два жителі Львівської області;
  • По одному жителю з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Тернопільської, Одеської та Херсонської областей.

Слід зазначити, що за даними Work.UA - середня зарплата в Україні станом на березень 2025 року становить 23 500 гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, це на 18% більше.

податки доходи
Українці сплатили вже 65 млн гривень добровільних страхових внесків для майбутньої пенсії
17 лютого 2025, 17:15
Куди вкласти тисячу доларів, щоб збільшити капітал: експерти діляться ідеями
07 січня 2025, 17:20
Скільки ФОПів припинили діяльність після підвищення податків: оприлюднено статистику
18 грудня 2024, 10:49
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Волині судили чоловіка, який накинувся на знаймоого з горловиною розбитої пляшки
13 березня 2025, 23:40
На Кіровоградщині чоловік забив жінку до смерті
13 березня 2025, 23:20
Стало відомо, про які "червоні лінії" Україна заявила США під час переговорів у Саудівській Аравії
13 березня 2025, 22:10
Швеція передасть Україні 18 САУ Archer і контрбатарейні радари Arthur
13 березня 2025, 21:55
Путін боїться сказати Трампу, що хоче вбивати українців: Зеленський жорстко прокоментував заяву диктатора РФ
13 березня 2025, 21:25
Окупанти бʼють по прифронтових населених пунктах на Запоріжжі: працює ППО
13 березня 2025, 21:20
Багатообіцяюче, але недостатньо: Трамп прокоментував заяву Путіна про припинення вогню в Україні
13 березня 2025, 21:07
Росіяни атакують Харків "шахедами": уламки БпЛА впали на будинки, виникли пожежі
13 березня 2025, 21:01
"Зважене рішення": ведучий Дмитро Комаров прокоментував розлучення з "Місс Україна" Олександрою Кучеренко
13 березня 2025, 20:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »