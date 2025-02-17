Українці сплатили вже 65 млн гривень добровільних страхових внесків для майбутньої пенсії

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Українці сплатили майже 65 млн грн добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду з моменту запровадження такої можливості у березні 2023 року

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, передає RegioNews.

Зазначається, що такі внески можна сплачувати як за себе, так і за інших осіб. Для цього не потрібно відвідувати державні установи і укладати паперові договори, все можна зробити онлайн.

Як пояснюють у міністерстві, наприклад, багато хто з ФОП, які мають достатній дохід, сплачують мінімальний ЄСВ, і як наслідок при досягненні пенсійного віку стикаються з тим, що їх пенсія – дуже низька. Щоб забезпечити собі вищу пенсію при досягненні пенсійного віку, можна скористатися опцією сплати добровільних внесків.

Крім того, сплата добровільних страхових внесків – це можливість "заробити на пенсію" тим, хто має неофіційний дохід.

Для людей передпенсійного віку, які через війну втратили роботу і не можуть знайти нову, ця можливість також актуальна. Якщо до пенсії залишилось, наприклад, рік-два, допомогти забезпечити їм необхідний страховий стаж можуть близькі та рідні, сплачуючи хоча б мінімальні внески для зарахування стажу.

Те ж саме стосується українців, які виїхали за кордон.

Оформити добровільні страхові внески можуть як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі, – старші 16 років.

Сплачувати добровільні внески дозволяється незалежно від місцезнаходження. Зробити це можна в декілька кліків на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Як відомо, розмір пенсії напряму залежить від офіційного заробітку, точніше від того, який розмір єдиного внеску сплачується людиною протягом професійного життя.

Для того, щоб був зарахований один повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць внесків має бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, тобто – 1760 грн.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій з 1 березня 2025 року.

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