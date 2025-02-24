фото: tabfinance

Українська рада бізнесу закликала владу переглянути програму “Національний кешбек”, оскільки вона виключає підприємців на спрощеній системі оподаткування, що спотворює конкуренцію та обмежує розвиток малого бізнесу. Бізнес-спільнота наполягає на змінах, які забезпечать рівні умови для всіх учасників ринку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідну заяву Ради бізнесу.

"Дискримінація спрощеної системи оподаткування є контрпродуктивною та завдає шкоди конкуренції, умовам ведення бізнесу та економіці загалом, а також не сприяє соціальній справедливості, коли найбільш вразлива частка підприємців – українських громадян-ФОП – не може скористатися її позитивними наслідками", – йдеться у заяві.

Програма "Національний кешбек" має суттєві недоліки, що обмежують її ефективність. Надмірна зарегульованість та складні процедури ускладнюють доступ до виплат – майже 700 тисяч громадян не змогли їх отримати через невчасну активацію карток у "Дії". Водночас програма виключає підприємців на спрощеній системі оподаткування, що спотворює конкуренцію, обмежує розвиток малого бізнесу та не поширюється на продуктові ринки й ярмарки.

Бізнес-спільнота наполягає на виправленні цих недоліків та пропонує:

Повернути до програми підприємців на спрощеній системі, які використовують РРО/ПРРО та готові дотримуватися її вимог. Це сприятиме детінізації торгівлі та розвитку конкуренції. Забезпечити ширше інформування громадян про умови програми та спростити процес активації карток, оскільки брак інформації залишається однією з головних причин низької участі населення.

Українська рада бізнесу закликає президента та Кабінет міністрів врахувати пропозиції підприємців та усунути викривлення конкуренції, поширити Програму і на малий/мікробізнес.

Про це детальніше – за посиланням.

Нагадаємо, раніше бізнес асоціації, які об’єднують малий та середній бізнес, вже заявляли про недоліки програми "Національний кешбек" та закликали владу їх усунути.