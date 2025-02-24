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24 лютого 2025, 15:11

Український бізнес закликав владу усунути дискримінацію малого бізнесу в програмі "Національний кешбек"

24 лютого 2025, 15:11
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фото: tabfinance
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Українська рада бізнесу закликала владу переглянути програму “Національний кешбек”, оскільки вона виключає підприємців на спрощеній системі оподаткування, що спотворює конкуренцію та обмежує розвиток малого бізнесу. Бізнес-спільнота наполягає на змінах, які забезпечать рівні умови для всіх учасників ринку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відповідну заяву Ради бізнесу.

"Дискримінація спрощеної системи оподаткування є контрпродуктивною та завдає шкоди конкуренції, умовам ведення бізнесу та економіці загалом, а також не сприяє соціальній справедливості, коли найбільш вразлива частка підприємців – українських громадян-ФОП – не може скористатися її позитивними наслідками", – йдеться у заяві.

Програма "Національний кешбек" має суттєві недоліки, що обмежують її ефективність. Надмірна зарегульованість та складні процедури ускладнюють доступ до виплат – майже 700 тисяч громадян не змогли їх отримати через невчасну активацію карток у "Дії". Водночас програма виключає підприємців на спрощеній системі оподаткування, що спотворює конкуренцію, обмежує розвиток малого бізнесу та не поширюється на продуктові ринки й ярмарки.

Бізнес-спільнота наполягає на виправленні цих недоліків та пропонує:

  1. Повернути до програми підприємців на спрощеній системі, які використовують РРО/ПРРО та готові дотримуватися її вимог. Це сприятиме детінізації торгівлі та розвитку конкуренції.
  2. Забезпечити ширше інформування громадян про умови програми та спростити процес активації карток, оскільки брак інформації залишається однією з головних причин низької участі населення.

Українська рада бізнесу закликає президента та Кабінет міністрів врахувати пропозиції підприємців та усунути викривлення конкуренції, поширити Програму і на малий/мікробізнес.

Про це детальніше – за посиланням.

Нагадаємо, раніше бізнес асоціації, які об’єднують малий та середній бізнес, вже заявляли про недоліки програми "Національний кешбек" та закликали владу їх усунути.

дискримінація Програма Українська Рада Бізнесу Національний кешбек малий бізнес
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