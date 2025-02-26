21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
07:28  26 лютого
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2025, 09:13

Верховну Раду закликають допрацювати законопроєкт щодо посилення захисту бізнесу

26 лютого 2025, 09:13
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Фахівці Української Ради Бізнесу детально проаналізували законопроєкт №12439 від 24.01.2025 року, який має на меті вдосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання в межах кримінального провадження. Вони підтримують положення законопроєкту, однак закликають доопрацювати його

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт УРБ.

В Асоціації висловлюють підтримку положенням законопроєкту, які мають на меті покращити становище потерпілого та сторони захисту, забезпечивши дотримання принципу рівності сторін у кримінальному провадженні. В той же час, як наголошується у повідомленні, законопроєкт містить ряд системних недосконалостей у низці норм кримінально-процесуального законодавства, якими суттєво обмежуються права та законні інтереси суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

До таких недосконалостей кримінально-процесуального законодавства, відносяться:

  • недостатній обсяг прав, передбачених нормами КПК України стосовно інших осіб (у розумінні КПК України), права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування;
  • недостатня визначеність статусу тимчасово вилученого майна під час обшуків, за наслідком чого учасники провадження позбавляються можливості оскаржити необґрунтоване вилучення майна та повернути його;
  • недостатній обсяг прав осіб, майно яких арештовується, та відсутність чітких обмежень щодо повторного накладення арешту на майно з одних і тих же підстав, якщо раніше в такому арешті було відмовлено, або такий арешт був скасований;
  • відсутність належного обґрунтування під час обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави виключності визначення розміру застави в обсягах, що перевищують максимально визначені у ч.5 ст.182 КПК України межі та безпосередньо розрахунку застосованих у такому випадку розмірів застави;
  • відсутність положень, які мали місце в попередніх редакціях КПК України, щодо обов’язкового проведення експертиз у кримінальному провадженнях з метою визначення розміру матеріальних збитків та посилення прав підозрюваних при призначенні та проведенні стороною обвинувачення експертиз у кримінальному провадженні, а також щодо необхідності їх ознайомлення з матеріалами таких експертиз тощо.

"Законопроект №12439 попри своє загалом позитивне наповнення потребує деталізації та коригування. Український бізнес закликає народних депутатів підтримати проект за основу та до другого читання при розгляді законопроекту в Комітеті врахувати пропозиції, викладені у зверненні бізнес-спільноти", - наголошується у повідомленні.

Фахівці УРБ сформулювали рекомендації та пропозиції до законопроєкту №12439, які посилять захист права та інтересів бізнесу, суб’єктів господарювання. З повним текстом звернення можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12439 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження" 25 лютого.

бізнес Верховна Рада законопроєкт Українська рада бізнесу бізнесмени
За що українські бізнесмени та депутати потрапили під санкції: названі причини
13 лютого 2025, 12:45
Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука
13 лютого 2025, 12:20
Рада продовжила термін проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних" до літа
12 лютого 2025, 11:20
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще 8 - дістали поранення
26 лютого 2025, 09:19
У Івано-Франківську викрили агентів РФ, причетних до підпалів та диверсій
26 лютого 2025, 08:52
Удар дрона по будинку під Києвом: у згорілій будівлі виявили тіло людини
26 лютого 2025, 08:38
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
26 лютого 2025, 08:34
За минулу добу ворог атакував Запорізьку область 499 разів: є поранений
26 лютого 2025, 07:56
Росіяни б'ють по Сумах новими ударними дронами: що відомо
26 лютого 2025, 07:42
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
26 лютого 2025, 07:28
ЗСУ отримали на озброєння бойові дрони "Відьмак"
26 лютого 2025, 07:15
Росіяни атакували дронами Харків: влучання у багатоповерхівку, є постраждалі
26 лютого 2025, 07:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »