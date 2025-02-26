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Фахівці Української Ради Бізнесу детально проаналізували законопроєкт №12439 від 24.01.2025 року, який має на меті вдосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання в межах кримінального провадження. Вони підтримують положення законопроєкту, однак закликають доопрацювати його

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт УРБ.

В Асоціації висловлюють підтримку положенням законопроєкту, які мають на меті покращити становище потерпілого та сторони захисту, забезпечивши дотримання принципу рівності сторін у кримінальному провадженні. В той же час, як наголошується у повідомленні, законопроєкт містить ряд системних недосконалостей у низці норм кримінально-процесуального законодавства, якими суттєво обмежуються права та законні інтереси суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

До таких недосконалостей кримінально-процесуального законодавства, відносяться:

недостатній обсяг прав, передбачених нормами КПК України стосовно інших осіб (у розумінні КПК України), права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування;

(у розумінні КПК України), права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування; недостатня визначеність статусу тимчасово вилученого майна під час обшуків, за наслідком чого учасники провадження позбавляються можливості оскаржити необґрунтоване вилучення майна та повернути його;

недостатній обсяг прав осіб, майно яких арештовується, та відсутність чітких обмежень щодо повторного накладення арешту на майно з одних і тих же підстав, якщо раніше в такому арешті було відмовлено, або такий арешт був скасований;

відсутність належного обґрунтування під час обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави виключності визначення розміру застави в обсягах, що перевищують максимально визначені у ч.5 ст.182 КПК України межі та безпосередньо розрахунку застосованих у такому випадку розмірів застави;

визначення розміру застави в обсягах, що перевищують максимально визначені у ч.5 ст.182 КПК України межі та безпосередньо розрахунку застосованих у такому випадку розмірів застави; відсутність положень, які мали місце в попередніх редакціях КПК України, щодо обов’язкового проведення експертиз у кримінальному провадженнях з метою визначення розміру матеріальних збитків та посилення прав підозрюваних при призначенні та проведенні стороною обвинувачення експертиз у кримінальному провадженні, а також щодо необхідності їх ознайомлення з матеріалами таких експертиз тощо.

"Законопроект №12439 попри своє загалом позитивне наповнення потребує деталізації та коригування. Український бізнес закликає народних депутатів підтримати проект за основу та до другого читання при розгляді законопроекту в Комітеті врахувати пропозиції, викладені у зверненні бізнес-спільноти", - наголошується у повідомленні.

Фахівці УРБ сформулювали рекомендації та пропозиції до законопроєкту №12439, які посилять захист права та інтересів бізнесу, суб’єктів господарювання. З повним текстом звернення можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12439 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення гарантій захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження" 25 лютого.