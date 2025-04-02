08:50  02 апреля
В Украине изменили ПДД: кому разрешили ездить полосами общественного транспорта
08:14  02 апреля
Ограбила, потому что была пьяна: в Виннице нашли женщину, которая осквернила могилу защитника "Азовстали"
00:58  02 апреля
Залужный объяснил, будет ли он баллотироваться на выборы президента
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2025, 10:40

Украинский бизнес призвал народных депутатов убрать льготы для китайских маркетплейсов

02 апреля 2025, 10:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Эксперты Экономической экспертной платформы и бизнес ассоциации, члены Украинского Совета Бизнеса призвали Парламент как можно быстрее провести реформу таможни и лишить налоговых льгот китайские маркетплейсы

Об этом сообщил специалист ЭЭП Мирослав Лаба на конференции "Детинизация розничной торговли и антиконтрабанда: смена трендов", организованной Украинским Советом Бизнеса, передает RegioNews.

Для этого нужно принять законопроекты № 12429 и № 12430 о введении модели One stop shop для налогообложения международных посылок. Для полноценной реформы необходимо также имплементировать закон № 3977-IX о полной перезагрузке Таможенной службы с решающим голосом международных экспертов и обеспечить качественные KPI для ГНС и ГТС, направленные на уменьшение теневой доли экономики.

"Лишение НДС товаров, получаемых гражданами Украины с иностранных маркетплейсов, стоимостью до 150 евро – одна из наиболее вредных льгот, которая искажает конкуренцию и является массштбаным инструментом избегания налогообложения", – отметил Мирослав Лаба.

Только в 2025 году государственный бюджет Украины недополучит 17 млрд. грн. от схемы с международными посылками.

Бизнес и эксперты предлагают ввести европейскую модель регулирования One stop shop, предусматривающую, что НДС будет платить непосредственно маркетплейс, через который осуществляется продажа товара. В этом случае отсутствует дополнительная погрузка на покупателя, таможню и почтовых операторов.

Эксперт Growford Institute Татьяна Кощук раскрыла масштабы этой проблемы. По данным исследования Growford Institute, количество посылок в 2023-2024 годах возросло с 51,98 млн до 73,36 млн штук. "99% всех отправлений поступают в Украину без уплаты НДС и пошлин. Многие физические лица используют это для предпринимательской деятельности. Это дискриминация добросовестных налогоплательщиков и потеря доходов бюджета – в 2024 году на сумму 12,8 млрд. грн. В 2025 году недопоступления в госбюджет оцениваются экспертами в 17 млрд грн в год. Это постоянно растущий ущерб и увеличение доли товаров китайского происхождения", – отметила Татьяна Кощук.

"Китайские маркетплейсы в модели One stop shop станут налоговыми агентами и будут платить налоги в бюджет Украины. Они будут назначать здесь либо посредника, либо представителя, и добавят на своем сайте НДС. И ни таможня, ни почтовые операторы, ни потребители в плане администрирования ничего не заметят. Изменится только то, что будут добавлены эти 20%, которые потом будут перечисляться в государственный бюджет", – пояснила эксперт.

Больше всего украинцы за рубежом заказывают косметику, одежду, обувь, игрушки, товары для дома, аксессуары - все это производится в Украине.

"Мы как бизнес настаиваем на том, что этот механизм, который будет создан, должен быть минимально заметен для потребителя. Мы не хотим, чтобы таможня остановилась. И тот механизм, который предложен в законопроектах, является рабочим. Он является таким симбиозом уже работающего "налога на Google" и той системы, которая работает в ЕС", – отметили представители Американской торговой палаты.

Напомним, в конце февраля Украинский совет бизнеса призвал власти пересмотреть программу "Национальный кэшбек", поскольку она исключает предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Ранее специалисты Украинского Совета Бизнеса призвали Верховную Раду доработать законопроект по усилению защиты предпринимателей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
льгота Украинская Рада Бизнесу Китай бизнес Верховная Рада налоги торговля
Младшему 3 года: в налоговой службе рассказали, сколько среди украинцев миллионеров
13 марта 2025, 22:55
Германия передала Украине топ-чиновника налоговой службы Полтавщины
05 марта 2025, 16:52
Украинцы заплатили уже 65 млн гривен добровольных страховых взносов для будущей пенсии
17 февраля 2025, 17:15
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
Генеральный штаб сообщил, как ВСУ "поздравили" россиян с Днем смеха
02 апреля 2025, 12:00
Украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов в Запорожском направлении
02 апреля 2025, 11:56
Теракт во Львове: агенты России готовили взрыв в отделении полиции
02 апреля 2025, 11:42
Помощь без границ: Катар и Фонд Зеленской профинансируют восстановление медучреждения на Харьковщине
02 апреля 2025, 11:19
Вражеский удар по Запорожской области: разрушено отделение "Укрпочты"
02 апреля 2025, 10:53
В Одесской области полицейские разоблачили злоумышленника, который за 5000 долларов переправлял мужчин в Молдову
02 апреля 2025, 10:44
В Одесской области иностранец в дополнительном баке пытался вывезти награды и знаки отличия времен Второй мировой войны
02 апреля 2025, 10:20
Войска РФ били по Харькову дронами "Герань-2": количество раненых выросло
02 апреля 2025, 09:55
Март в Киеве: 35 воздушных тревог, трое погибших, среди них – ребенок
02 апреля 2025, 09:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »