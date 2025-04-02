Украинский бизнес призвал народных депутатов убрать льготы для китайских маркетплейсов

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Эксперты Экономической экспертной платформы и бизнес ассоциации, члены Украинского Совета Бизнеса призвали Парламент как можно быстрее провести реформу таможни и лишить налоговых льгот китайские маркетплейсы

Об этом сообщил специалист ЭЭП Мирослав Лаба на конференции "Детинизация розничной торговли и антиконтрабанда: смена трендов", организованной Украинским Советом Бизнеса, передает RegioNews.

Для этого нужно принять законопроекты № 12429 и № 12430 о введении модели One stop shop для налогообложения международных посылок. Для полноценной реформы необходимо также имплементировать закон № 3977-IX о полной перезагрузке Таможенной службы с решающим голосом международных экспертов и обеспечить качественные KPI для ГНС и ГТС, направленные на уменьшение теневой доли экономики.

"Лишение НДС товаров, получаемых гражданами Украины с иностранных маркетплейсов, стоимостью до 150 евро – одна из наиболее вредных льгот, которая искажает конкуренцию и является массштбаным инструментом избегания налогообложения", – отметил Мирослав Лаба.

Только в 2025 году государственный бюджет Украины недополучит 17 млрд. грн. от схемы с международными посылками.

Бизнес и эксперты предлагают ввести европейскую модель регулирования One stop shop, предусматривающую, что НДС будет платить непосредственно маркетплейс, через который осуществляется продажа товара. В этом случае отсутствует дополнительная погрузка на покупателя, таможню и почтовых операторов.

Эксперт Growford Institute Татьяна Кощук раскрыла масштабы этой проблемы. По данным исследования Growford Institute, количество посылок в 2023-2024 годах возросло с 51,98 млн до 73,36 млн штук. "99% всех отправлений поступают в Украину без уплаты НДС и пошлин. Многие физические лица используют это для предпринимательской деятельности. Это дискриминация добросовестных налогоплательщиков и потеря доходов бюджета – в 2024 году на сумму 12,8 млрд. грн. В 2025 году недопоступления в госбюджет оцениваются экспертами в 17 млрд грн в год. Это постоянно растущий ущерб и увеличение доли товаров китайского происхождения", – отметила Татьяна Кощук.

"Китайские маркетплейсы в модели One stop shop станут налоговыми агентами и будут платить налоги в бюджет Украины. Они будут назначать здесь либо посредника, либо представителя, и добавят на своем сайте НДС. И ни таможня, ни почтовые операторы, ни потребители в плане администрирования ничего не заметят. Изменится только то, что будут добавлены эти 20%, которые потом будут перечисляться в государственный бюджет", – пояснила эксперт.

Больше всего украинцы за рубежом заказывают косметику, одежду, обувь, игрушки, товары для дома, аксессуары - все это производится в Украине.

"Мы как бизнес настаиваем на том, что этот механизм, который будет создан, должен быть минимально заметен для потребителя. Мы не хотим, чтобы таможня остановилась. И тот механизм, который предложен в законопроектах, является рабочим. Он является таким симбиозом уже работающего "налога на Google" и той системы, которая работает в ЕС", – отметили представители Американской торговой палаты.

Напомним, в конце февраля Украинский совет бизнеса призвал власти пересмотреть программу "Национальный кэшбек", поскольку она исключает предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Ранее специалисты Украинского Совета Бизнеса призвали Верховную Раду доработать законопроект по усилению защиты предпринимателей.