ілюстративне фото: Міноборони

Протягом першого кварталу 2025 року Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 350 нових зразків озброєння і військової техніки, 87% з яких – вітчизняного виробництва

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує RegioNews.

Для порівняння, торік за аналогічний період було кодифіковано понад 100 зразків озброєння. Серед них українського виробництва було менше половини.

Зазначається, що основну частину нових зразків озброєння складають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, інженерні засоби та наземні роботизовані комплекси. Особливу увагу було приділено дронам – цього року до експлуатації допущено майже 20 нових зразків безпілотників із керуванням по оптоволокну.

"Аналіз російсько-української війни свідчить, що інноваційні інструменти відіграють все більшу роль на полі бою. Тому надважливо прискорити технологічне оновлення нашого війська. Ефективна співпраця між українськими зброярами та військовими, своєчасне забезпечення наших воїнів сучасним озброєнням розширюватимуть можливості нашої армії", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм вітчизняного виробництва.