Бригада "Форпост" показала, як відбила російські штурми під Вовчанськом
Напередодні оператори FPV-дронів бригади "Форпост" відбили ворожі штурми на Вовчанському напрямку. Російські війська зазнали втрат
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Пахисники Харківщини знищили багатоцільові бронетранспортери окупантів.
"Техніка згоріла вщент. Також оператори нічних бомберів "Vampire" успішно відпрацювали по місцях схову ворожого БК", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями бригада "Помста" уразила російську бронетехніку та польові склади БК на Харківщині.
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