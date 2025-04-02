Воины ГУР показали, как уничтожают "Сычами" командные пункты и технику оккупантов
На самых активных направлениях фронта украинские разведчики регулярно устраивают российским оккупантам горящие ночные "дискотеки" с помощью дронов "Сыч"
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Ритм с помощью ударно-разведочных "Сычей", способных нести до 4 килограммов полезной нагрузки, создают мастера группы "Партизана".
"На видео - очередные эпизоды уничтожения и поражения вражеских полевых командных пунктов, складов, замаскированной техники, транспорта, мест скопления российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.
Впоследствии появились новые детали спецоперации ГУР.