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02 апреля 2025, 00:35

Воины ГУР показали, как уничтожают "Сычами" командные пункты и технику оккупантов

02 апреля 2025, 00:35
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фото: ГУР Минобороны Украины
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На самых активных направлениях фронта украинские разведчики регулярно устраивают российским оккупантам горящие ночные "дискотеки" с помощью дронов "Сыч"

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Ритм с помощью ударно-разведочных "Сычей", способных нести до 4 килограммов полезной нагрузки, создают мастера группы "Партизана".

"На видео - очередные эпизоды уничтожения и поражения вражеских полевых командных пунктов, складов, замаскированной техники, транспорта, мест скопления российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что разведчики провели спецоперацию и уничтожили во временно оккупированном Крыму российские системы ПВО, морские суда и вертолет.

Впоследствии появились новые детали спецоперации ГУР.

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