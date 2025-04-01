Фото: СБУ

Правоохоронці викрили піарників, які працювали на Кремль. Зокрема, вони займалися розкруткою двох російських олігархів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

СБУ викрила в Київській області підпільне PR-агентство, яке працювало на спецслужби РФ. На замовлення росіян зловмисники займалися інформаційними диверсіями проти України.

"Піарники" створили понад 200 сайтів, які фактично дублювали офіційні рупори Кремля, і були зареєстровані на фейкові акаунти.

За даними слідства, піарники займалися також розкруткою медійного образу двох "гаманців" Кремля: Ігоря Шувалова – очільника російської держкорпорації "банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності", Андрія Костіна – голови правління московського банку "ВТБ". Обидва входять до найближчого оточення диктатора Путіна та причетні до масштабних схем фінансування збройної агресії РФ.

"Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали російських агентів, які коригували удари по місту. Відомо, що затриманий російський шпигун проживав в Україні в "режимі очікування", а після початку повномасштабної війни його "активувала" воєнна розвідка РФ.