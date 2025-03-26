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26 березня 2025, 19:37

СБУ оголосила про підозру відомому пропагандисту

26 березня 2025, 19:37
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Фото з відкритих джерел
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СБУ продовжує оголошувати про підозру пропагандистам, які виправдовують російську агресію. На цей раз йдеться про одного з найпопулярніших "ораторів Путіна"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Він роками популяризує війну РФ проти України, а також виправдовує воєнні злочини рашистів та закликає до геноциду українців. За словами СБУ, він входить до "медійного пулу Путіна".

Також у нещодавніх виступах на кремлівському телебаченні він закликав до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході України. Правоохоронці повідомили йому про підозру. Зокрема, за статтями про геноцид та пропаганду війну.

"Оскільки злочинець переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосили про підозру російському актору-пропагандисту Івану Охлобистіну, який публічно підтримує війну проти України. У 2022 році актор виступав на червоній площі в Москві, коли росіяни святкували фейкове приєднання тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

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