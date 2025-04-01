Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили работавших на Кремль пиарщиков. В частности, они занимались раскруткой двух российских олигархов

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

СБУ разоблачила в Киевской области подпольное PR-агентство, работавшее на спецслужбы РФ. По заказу россиян злоумышленники занимались информационными диверсиями против Украины.

"Пиарщики" создали более 200 сайтов, которые фактически дублировали официальные рупоры Кремля, и были зарегистрированы на фейковые аккаунты.

По данным следствия, пиарщики занимались также раскруткой медийного образа двух "кошельков" Кремля: Игоря Шувалова – главы российской госкорпорации "банк развития и внешнеэкономической деятельности", Андрея Костина – председателя правления московского банка "ВТБ". Оба входят в ближайшее окружение диктатора Путина и причастны к масштабным схемам финансирования вооруженной агрессии РФ.

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве задержали российских агентов, корректировавших удары по городу. Известно, что задержанный российский шпион проживал в Украине в режиме ожидания, а после начала полномасштабной войны его активировала военная разведка РФ.