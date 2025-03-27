Фото: СБУ

Правоохоронці викрили чергових колаборантів у Херсоні. Один з них облаштовував казарми для росіян у херсонських школах

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох колаборантів, які допомагали росіянам проводили фейкові референдуми під час окупації Херсона. Серед них - місцева жителька та її 42-річна донька. Восени 2022 року вони допомагали росіянам проводити псевдореферендуми.

Під час звільнення міста жінки намагались втекти: донька колаборантки виїхала до Євросоюзу, а її мати втекла на лівобережжя області разом з окупантами. Проте коли вони повернулись до Херсона - їх затримали.

Іншим фігурантом виявився 60-річний житель Херсона. Він оформлював стіни агітаційною символікою країни-агресора та закликав працівників навчального закладу "голосувати". Крім того, він переоблаштовував шкільні класи під казарми для російських загарбників.

"Після звільнення Херсона зловмисник залишився у місті і "заліг на дно". Співробітники СБУ задокументували його злочини та затримали у власному помешканні, де він ховався від правосуддя", - кажуть правоохоронці.

Тепер всім трьом загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть колишнього майстра лісу, який працював на окупантів. Відомо, що він добровільно погодився обійняти цю посаду вже під "владою" росіян. Там чоловік займався організаційно-розпорядчою роботою, даючи вказівки своїм підлеглим щодо заготівлі деревини, яка була на ділянках та складах лісництва.