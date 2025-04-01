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01 квітня 2025, 17:01

За три місяці РФ скинула на Україну понад 10 тисяч КАБів

01 квітня 2025, 17:01
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фото: Міністерство оборони України
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На тлі переговорів щодо припинення вогню кількість бойових зіткнень на фронті упродовж березня лише зросла. Також не вщухають удари ворожої авіації по українських населених пунктах та позиціях Сил оборони — понад 10 тисяч атак за три місяці

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що в березні авіація РФ збільшила застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) — близько 4 800 (в лютому — 3 370).

"Загалом за три місяці 2025 року ворожа тактична авіація скинула 10 577 КАБів", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що в 2024 році ворог застосував проти України близько 40 тисяч керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий тиждень війська РФ скинули на Україну 1 310 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і дев'ять ракет різних типів включно з балістикою.

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