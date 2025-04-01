За три місяці РФ скинула на Україну понад 10 тисяч КАБів

фото: Міністерство оборони України

На тлі переговорів щодо припинення вогню кількість бойових зіткнень на фронті упродовж березня лише зросла. Також не вщухають удари ворожої авіації по українських населених пунктах та позиціях Сил оборони — понад 10 тисяч атак за три місяці

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що в березні авіація РФ збільшила застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) — близько 4 800 (в лютому — 3 370).

"Загалом за три місяці 2025 року ворожа тактична авіація скинула 10 577 КАБів", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що в 2024 році ворог застосував проти України близько 40 тисяч керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий тиждень війська РФ скинули на Україну 1 310 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і дев'ять ракет різних типів включно з балістикою.