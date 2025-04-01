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01 квітня 2025, 11:42

Більшість українців вважають, що США втомились від України

01 квітня 2025, 11:42
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фото: ілюстративне
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Більше половини громадян України вважають Європу своїм союзником, який хоче миру на прийнятних умовах, водночас щодо США думки протилежні – більшість переконані, що у Вашингтоні втомились від війни в Україні

Про це свідчать результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології, проведених у лютому-березні поточного року.

За даними соціологів, ми маємо практично "дзеркальне" сприйняття Європи і США. У випадку Європи 64% респондентів вважають її союзником, який хоче миру на прийнятних умовах, а не вважають так – 28%. Що стосується Сполучених Штатів, то за останніми даними, 67% вважають, що вони втомилися від України і тиснуть на Київ заради поступок. Досі вбачають у США союзника, який хоче прийнятного миру – лише чверть опитаних.

У КМІС зазначили, що частині респондентів ставили питання загалом щодо "Заходу" – З яким твердженням щодо підтримки Заходом України ви згодні в більшій мірі?

Результати дослідження також показали, що поточні настрої наших співвітчизників значно гірші, ніж були на початку повномасштабного вторгнення РФ (тобто віра в Захід знизилася).

"З вересня 2022 року до лютого 2024 року з 73% до 49% стало менше тих, хто вірить у підтримку Заходу і вірить у його бажання прийнятного миру для України. Далі, до лютого-березня 2025 року їх часка зросла до 62%. Тобто наразі більшість українців – 62% – вважають Захід союзником і партнером у досягненні прийнятного миру", – йдеться у повідомленні Інституту.

Зазначимо, КМІС провів два дослідження: у періоди з 14 лютого по 4 березня та із 12 по22 березня. Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю серед дорослих громадян, що мешкають на підконтрольних уряду України територіях. Під час першого дослідили думку 2 029 респондентів (статистична похибка 2,4%), а під час другого – 1 326 респондентів (статистична похибка 2,5%).

До речі, половина українців, опитаних соціологами Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), вважають, що за жодних обставин Україна не має відмовлятися від територій, навіть якщо через це війна в Україні затягнеться. При цьому майже 40% вважає, що чинна влада може відмовитися від деяких територій для якнайшвидшого досягнення миру.

Раніше директор ЦРУ Джон Реткліфф під час слухань у Сенаті США заявив, що українці готові воювати голими руками.

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