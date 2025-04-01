За три месяца РФ сбросила на Украину более 10 тысяч КАБов

фото: Министерство обороны Украины

На фоне переговоров о прекращении огня количество боевых столкновений на фронте в течение марта только возросло. Также не утихают удары вражеской авиации по украинским населенным пунктам и позициям Сил обороны - более 10 тысяч атак за три месяца

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что в марте авиация РФ увеличила применение управляемых авиационных бомб (КАБов) – около 4 800 (в феврале – 3 370).

"В общей сложности за три месяца 2025 года вражеская тактическая авиация сбросила 10 577 КАБов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2024 году враг применил против Украины около 40 тысяч управляемых авиационных бомб.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину 1310 авиационных бомб. Также россияне выпустили более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику.