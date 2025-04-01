Повітряні сили розкрили, якою зброєю РФ атакувала Україну
Російська армія в ніч перед 1 квітня не запускала по території України "шахедами", але завдала удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Близько 21:00 понеділка, 31 березня, ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку", – зазначається в повідомленні.
Обидві ракети збили Сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін підписав указ про весняний призов росіян в період з 1 квітня до 15 липня. До армії призвуть 160 громадян РФ.
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