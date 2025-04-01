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01 квітня 2025, 10:11

Повітряні сили розкрили, якою зброєю РФ атакувала Україну

01 квітня 2025, 10:11
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Російська армія в ніч перед 1 квітня не запускала по території України "шахедами", але завдала удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 21:00 понеділка, 31 березня, ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку", – зазначається в повідомленні.

Обидві ракети збили Сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 1 квітня не атакувала Україну ударними безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін підписав указ про весняний призов росіян в період з 1 квітня до 15 липня. До армії призвуть 160 громадян РФ.

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