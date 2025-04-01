Данілов живе на зарплату 5000 грн на місяць після звільнення з посади секретаря РНБО
Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після звільнення з посади заробляє близько 5000 гривень на місяць
Як передає RegioNews, про це свідчать дані електронної декларації Данілова за 2024 рік.
Після звільнення із РНБО він вказав, що має дохід від ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ". У нього контракт з цією організацією.
Виплати за договором склали 43 924 гривень. Якщо розділити цю суму доходу на 9 місяців минулого року, коли він вже не працював в РНБО, то в середньому його заробіток на місяць склав 4,8 тис. гривень.
Як повідомлялось, в Україні підвищили зарплати поліцейським. Згідно з документа посадовий оклад має бути не менше 30 280 грн.
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