В Україні підвищили зарплати поліцейським

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Як передає RegioNews, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Прийнятий 12 березня в першому читанні законопроект передбачає зміни до статті 94 закону про Національну поліцію, яка регулює грошове забезпечення поліцейських.

Зазначається, що грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції.

Згідно документа посадовий оклад має бути не менше 30280 грн.

Також проект передбачає, що поліцейським виплачується щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах:

за наявності стажу служби в поліції від одного до 2 років – 5%, від 2 до 4 років – 10%, від 4 до 7 років – 15%, від 7 до 10 років – 20%, від 10 до 13 років – 25%, від 13 до 16 років – 30%, від 16 до 19 років – 35%, від 19 до 22 років – 40%, від 22 до 25 років – 45%, понад 25 років – 50% посадового окладу.

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