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01 апреля 2025, 13:59

Данилов живет на зарплату 5000 грн в месяц после увольнения из СНБО

01 апреля 2025, 13:59
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фото: иллюстративное
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после ухода с должности зарабатывает около 5000 гривен в месяц

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные электронной декларации Данилова за 2024 год.

После увольнения из СНБО он указал, что имеет доход от ООО "КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ". У него контракт с этой организацией.

Выплаты по договору составили 43924 гривен. Если разделить эту сумму дохода на 9 месяцев в прошлом году, когда он уже не работал в СНБО, то в среднем его заработок в месяц составил 4,8 тыс. гривен.

Как сообщалось, в Украине повысили зарплаты полицейским. Согласно документу должностной оклад должен быть не менее 30280 грн.

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