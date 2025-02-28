Одна з країн ЄС заробила удвічі більше на українських біженцях, ніж витратила

фото: shutterstock.com

Міністерство праці і соціальної політики Чеської Республіки повідомило, що за час повномасштабної російсько-української війни доходи казни у 2 рази перевищили витрати на гуманітарну допомогу біженцям з України

Про це йдеться на сайт міністерства, передає RegioNews.

"За три роки війни в Україні, розв'язаної Росією, доходи чеського бюджету від осіб з тимчасовим захистом вдвічі перевищили загальні витрати на гуманітарну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість біженців, які беруть участь у ринку праці, зростає протягом тривалого часу.

Структура зайнятості за професіями практично не змінилася і досі більшість осіб з тимчасовим захистом працюють на низькокваліфікованих роботах – у будівництві та обробній промисловості.

Чехія прийняла на тимчасовий захист у зв'язку з російською агресією в Україні майже 400 тисяч осіб. Станом на 2025 рік гуманітарну допомогу отримують 92 тисячі осіб.

Нагадаємо, у столиці Чехії стався скандал: водій трамвая накинувся з кулаками на українців із дитиною.