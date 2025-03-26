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26 березня 2025, 13:39

В МОЗ розповіли, скільки українців померли від ускладнень грипу

26 березня 2025, 13:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За минулий тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні занедужали понад 201 тисяча людей, померли від ускладнень хвороб – 23

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

"Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 був зафіксований у лютому і зараз, у березні, спостерігається зменшення реєстрації нових випадків", – зазначили у відомстві.

З 17 по 23 березня до лікарень госпіталізовано 6 176 осіб, із них 3 567 – діти віком до 17 років.

Окрім того, зареєстровано чотири летальні випадки внаслідок ускладнень COVID-19 та 19 – внаслідок грипу. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.

За даними медиків, наразі перевищення епідпорогу середнього рівня зареєстровано у Волинській, Житомирській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

У Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Чернігівській зареєстровано низький рівень.

В інших областях України та місті Києві ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

Нагадаємо, за словами доктора медичних наук, імунолога Андрія Волянського, поточний епідеміологічний сезон є вкрай складним.

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