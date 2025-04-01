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01 апреля 2025, 07:37

В апреле снова подешевеют лекарства: перечень Минздрава

01 апреля 2025, 07:37
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Лекарство в Украине снова подешевеет. В апреле снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов

Об этом сообщил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты по результатам встреч с украинскими лекарственными производителями.

Средний размер скидки составляет около 17%. В целом диапазон скидок колеблется преимущественно от 10 до 60%, в зависимости от лекарственного средства, за исключением нескольких высокостоимых препаратов.

В список входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ОРВИ, заболеваний органов дыхания, нервной и эндокринной систем, а также дерматологических и желудочно-кишечных патологий, жаропонижающие.

Полный перечень лекарств и максимально допустимые цены для потребителей в аптеках можно найти по ссылке.

Напомним, с 1 марта цены на 100 популярнейших среди украинцев лекарственных средств крупнейших украинских фармпроизводителей снижены на 30%.

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