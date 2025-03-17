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17 березня 2025, 15:22

В п'яти областях стартувала інтерактивна ініціатива "Операція – вакцинація"

17 березня 2025, 15:22
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фото: МОЗ
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У п'яти регіонах країни з 17 до 30 березня проходитиме інтерактивна інформаційна виставка, а також квест-гра для батьків і дітей. Організацію заходу взяли на себе спеціалісти обласних Центрів контролю та профілактики хвороб

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

"Операція – вакцинація" – це частина комунікаційної кампанії з адвокації та промоції вакцинації МОЗ за підтримки українського Бюро ВООЗ в Україні. Її мета заохотити населення до послуг імунопрофілактики.

Зазначається, що діти отримають можливість спробувати себе у ролі дослідників вірусів та пройти квест-гру з пошуку вакцин проти них.

Крім того, під час роботи інформаційної виставки працюватимуть медики та вакцинальні команди, з якими можна буде проконсультуватись щодо вакцинації, скоригувати графік пропущених щеплень та надолужити вакцинацію.

З 17 березня по 30 березня комунікаційна кампанія пройде у Вінницькій, Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській областях.

Наприкінці лютого "Операція – вакцинація" пройшла у Кіровоградській, Львівській та Одеській областях. Квест-гра зібрала більше 5 тисяч учасників, понад 10% з яких — дітей та дорослих — змогли надолужити раніше пропущені щеплення під час заходу.

Нагадаємо, нещодавно українські медичні заклади отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п'яти захворювань.

Операція-вакцинація вакцина вакцинація міністерство охорони здоров'я діти гра
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