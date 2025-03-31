Трамп погрожує Зеленському "великими проблемами" у разі відмови від угоди щодо копалин

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що Президент України Володимир Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин. Він пригрозив Україні "дуже великими проблемами", якщо Зеленський це зробить

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами інформує Reuters, передає RegioNews.

"Він намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", — пригрозив американський президент.

Водночас Трам вкотре заявив, що "Україна ніколи не стане членом НАТО, і Зеленський це розуміє".

Нагадаємо, нова угода охоплює всі корисні копалини, зокрема нафту та газ, по всій території України. Управління ділиться на п'ятьох людей, троє з них – від США, із повним правом голосу заборони.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що українська та американська делегації вже уклали угоду про корисні копалини. За його словами, скоро буде підписання документа.

Повний текст угоди про корисні копалини між Україною та США доступний для ознайомлення.

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Раніше повідомлялося, що через торгові війни Трампа США можуть залишитися без туалетного паперу.