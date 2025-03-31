Український фільм здобув приз жюрі на фестивалі наукової фантастики в Італії

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Кінокартина українського режисера Павла Острікова "Ти — космос" здобула приз жюрі на фестивалі наукової фантастики у Вероні, Італія

Про це йдеться у повідомленні Extra sci-fi festival Verona, передає RegioNews.

Науково-фантастична стрічка "Ти — космос" розповідає історію українського далекобійника-відлюдника Андрія Мельника, який летить до найближчої чорної діри на вантажному космічному кораблі два роки.

Земля вибухає і він залишається чи не єдиним живим у Всесвіті. Зв'язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному. Подорож триває три роки, під час неї мандрівники закохуються. Головною емоцією фільму є самотність, яка зближує головних героїв.

Головну роль далекобійника Андрія Мельника зіграв Володимир Кравчук, який нині є військовослужбовцем ЗСУ. А його партнером по екрану став робот Максим, якого озвучив Леонід Попадько, що теж зараз перебуває у лавах Збройних сил України.

Стрічка створена вона за підтримки Держкіно.

За версією Британського інституту кіномистецтва (British Film Institute) увійшла до переліку найкращих фільмів 2024 року.

В Україні її можна буде переглянути в кінотеатрах навесні 2025 року.

Довідка: EXTRA sci-fi festival Verona — перший фестиваль науково-фантастичних фільмів у Вероні, Італії.

Його організовують кінокритики, любителі кіно, популяризатори культури. Фестиваль також співпрацює з фестивалем наукової фантастики в Трієсті, Університетом Верони.

Нагадаємо, в німецькому Вісбадені на goEast Film Festival 2025, що проходитиме з 23 по 29 квітня, покажуть п'ять українських фільмів.