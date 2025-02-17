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17 лютого 2025, 20:45

Фільм про війну в Україні отримав престижну премію BAFTA

17 лютого 2025, 20:45
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фото: кадр із фільму "Камінь, папір, ножиці"
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Фільм з Олександром Рудинським "Камінь, ножиці, папір" здобув перемогу на престижній премії BAFTA-2025 у номінації "Найкращий короткометражний британський фільм"

Про це пише ВВС, передає RegioNews.

Фільм, заснований на реальних подіях. Його зняв британський режисер німецького походження Франц Бьом. Він розповідає історію 18-річного Івана, який живе на сході України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Його батько - лікар, який рятує поранених військових і цивільних у бункері. Коли росіяни дізнаються про сховище, Іван змушений взяти до рук зброю, щоб захистити своїх рідних і поранених.

Роль Івана виконав український актор Олександр Рудинський, який знімався в таких українських фільмах як "Перші ластівки" та "Лишайся онлайн", а також в іноземних серіалах "Декамерон" і "Агенція".

Світова прем'єра фільму відбулася у 2024 році на кінофестивалі Show Me Shorts.

Як відомо, 16 лютого в Лондоні відбулася церемонія вручення премії Британської академії телебачення і кіномистецтва (BAFTA).

Довідка: кінопремія BAFTA – щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва.

Це британський аналог "Оскара" Вперше її провели у 1948 році.

Як нагороду лауреатам премії вручають золоту театральну маску, дизайн якої розробив американський скульптор Міці Канліф.

Крім кінематографічних нагород, академія також вручає відповідні нагороди в галузі телебачення, відеоігор і мистецтва для дітей.

Нагадаємо, анімаційний фільм "Я померла в Ірпені" (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої здобув нагороду на Міжнародному фестивалі короткометражного кіно у Клермон-Феррані у Франції.

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