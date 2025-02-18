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Актор Олександр Рудинський був присутній на престижній кіно-премії, де фільм про війну в Україну отримав нагороду. Виконавець головної ролі розповів, хто з зірок кіно підтримав нашу державу

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Олександра Рудинського, на всіх інтерв'ю за кордоном його розпитували про Україну. Зокрема, журналісти з інших країн люблять питати про прогнози: наприклад, як змінилося життя в Києві, які зараз відбуваються політичні "ігри" тощо.

При цьому український актор розповів, що до нього особисто підходила зірка "Титаніку" Кейт Вінслет. Вона зізналась, що дуже зворушена тим, що відбувається в Україні. За словами Рудинського, з її боку це було дуже щиро. Він зазначив, що було видно, що цій людині дійсно не байдуже, що відбувається в нашій державі.

Нагадаємо, що 16 лютого пройшла церемонія нагородження BAFTA, де фільм про війну в Україні отримав нагороду. Стрічка заснована на реальних подіях: це історія 18-річного Івана, який живе на сході України, і згодом був змушений взяти в руки зброю, щоб захищати своїх рідних. Роль Івана виконав український актор Олександр Рудинський.